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MWC 2019: Google анонсировал улучшения голосового помощника Assistant

MWC 2019: Google анонсировал улучшения голосового помощника Assistant
02:05 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии: В смартфонах Xiaomi, Nokia, LG и Vivo появятся отдельные кнопки для вызова Google Assistant.

Компания Google в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне анонсировала несколько улучшений своего фирменного голосового помощника Google Assistant.

Итак, в этом году выйдет еще больше смартфонов с отдельной клавишей на корпусе для вызова Google Assistant, что сделает их "полнофункциональными смартфонами Android".

Такие кнопки уже есть у новых моделей LG и Nokia (например, LG G8 ThinQ и V50 ThinQ, Nokia 3.2 и 4.2), а в ближайшее время к ним присоединятся новинки Xiaomi, TCL и Vivo.

Google ожидает, что к концу этого года будет выпущено порядка 100 миллионов устройств со специальной кнопкой для Google Assistant.

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Работать кнопка будет у всех одинаково: одно нажатие активирует Google Assistant, два нажатия выводят на экран ежедневные уведомления. Удержание клавиши включает режим ожидания голосовых команд.

Перенастроить эти команды на другие функции нельзя, зато кнопку можно будет просто отключить.

Кроме того, Google Assistant получил поддержку семи новых индийских языков: маратхи, бенгальского, тамильского, телугу, гуджарати, каннады, малаялама и урду. Также в список поддержки двуязычных носителей добавили корейский, хинди, шведский, норвежский, датский и голландский языки.

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Google, Android, Смартфоны, Google Assistant, MWC 2019.
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