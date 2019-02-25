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MWC 2019: Xperia 10 и Xperia 10 Plus от Sony - первые фото

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MWC 2019: Xperia 10 и Xperia 10 Plus от Sony - первые фото
20:08 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Компания Sony представила новые смартфоны средней ценовой категории Xperia 10 и Xperia 10 Plus, а также флагманский Xperia 1.

Как и флагманский Sony Xperia 1, устройства получили вытянутый дисплей с соотношением сторон 21:9, а разрешение составило 2520 на 1080 пикселей. По утверждениям представителей компании, это позволит пользователям просматривать видео в том же формате, что и в кинотеатре: большинство смартфонов таких компаний, как Apple или Samsung, имеют соотношение сторон 16:9 или 18:9. Диагональ Xperia 10 составила шесть дюймов, в то время как диагональ Xperia 10 Plus — на полдюйма больше. Основные камеры — 13+5 и 13+8 мегапикселей соответственно, фронтальная же камера на обоих устройствах имеет восемь мегапикселей.

Сверхширокие экраны — последняя попытка Sony привлечь аудиторию, создающую и редактирующую видеоконтент прямо на мобильных телефонах. В прошлом году исследовательская фирма e-Marketer подсчитала, что 78 процентов просмотров видео по всему миру происходит именно на мобильных устройствах, поэтому столь пристальное внимание к качеству экрана вполне обосновано. Кроме того, большой размер экрана предоставляет больше места для многооконного режима: в верхней части может проигрываться видеоролик, а на нижней — открыт мессенджер.

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Аккумулятор Xperia 10 обладает емкостью 2870 мАч, а батарея Xperia 10 Plus — 3000 мАч. Заряжаться они будут довольно быстро благодаря зарядке USB Type-C Power Delivery. Камера Xperia 10 и 10 Plus позволяет снимать видео в разрешении 4K и с соотношением сторон 21:9. Смартфоны поддерживают технологию Sony High-Resolution Audio и кодек LDAC для прослушивания музыки в ее первоначальном звучании даже через беспроводные наушники и работают под управлением операционной системы Android 9 Pie.

Sony Xperia 10

Sony Xperia 10 Plus

Как и все телефоны Sony, Xperia 10 и 10 Plus удивительно минималистичны в своем дизайне. Задняя часть защищена крышкой из анодированного алюминия, мягко обтекая стекло Gorilla Glass 5 с минимальными рамками на нижней, левой и правой сторонах: на последней, кстати, расположился сканер отпечатков пальцев. У пользователей будет возможность выбора широкой цветовой линейки смартфонов: Xperia 10 и Xperia 10 Plus будут выполнены в черном, серебристом, темно-синем, розовом и золотом вариантах — доступность цвета будет зависеть от рынка. Сообщается, что обе модели поступят в продажу 18 марта 2019 года: их цена составит 350 и 430 долларов соответственно.

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Sony Xperia 1

Sony Xperia 1

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Помимо этих устройств, Sony представила и флагманский смартфон Xperia 1, вобравший в себя все лучшее от двух предыдущих моделей. Его диагональ — 6,5 дюйма, а матрицу от повреждений защищает стекло Gorilla Glass 6. Емкость аккумулятора Xperia 1 чуть больше, чем у Xperia 10 и Xperia 10 Plus, и обещает полный день автономной работы — 3300 мАч, а для зарядки устройства вместо популярной фирменной технологии Qualcomm QuickCharge применяется стандарт Power Delivery 3.0.

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Смартфоны, Sony, Фото, MWC 2019, Xperia 10, Xperia 10 Plus.
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