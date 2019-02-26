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Зарубежные врачи оснастили иглу датчиком

Зарубежные врачи оснастили иглу датчиком
17:20 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: Многие инъекции требуют точного попадания в определенную ткань или участок, расположенный где-нибудь в глубине тела или конкретного органа.

Эта задача требует от медиков мастерства и опыта, однако новая "умная игла для целевых инъекций в ткани" (Intelligent-Injector for Tissue-Targeting, сокращенно i2T2) позволит проводить процедуру с ювелирной точностью и совершенно безопасно. О действующем прототипе устройства рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Biomedical Engineering.

Команда Джефри Карпа (Jeffrey Karp) из Больницы Бригам-энд-Уоменс в американском Бостоне использовала стандартные компоненты для инъекций - шприц и иглу, - дополнив их миниатюрными электронными элементами. Так, по мере продвижения иголки вглубь датчик давления позволяет точно определять вид ткани, через которую проходит ее кончик, примерно так, как это делают опытные медики, но не требуя долгих и сопряженных с риском для пациентов тренировок.

Прежде всего разработчиков интересует применение i2T2 для особенно сложных инъекций в ткани глаза, точнее говоря, в перихориоидальное пространство - узкую щель с внутренней стороны глазного яблока, между его сосудистой оболочкой и склерой. Чтобы доставить лекарство туда, игла должна проникнуть сквозь тончайшую склеру и тут же остановиться - эта чрезвычайно тонкая и ответственная операция может быть автоматизирована с помощью новой технологии. Поможет она и другим врачебным практикам: скажем, при работе в эпидуральном пространстве позвоночника или в полости брюшины.

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Биоинженеры уже провели все эти процедуры с помощью i2T2, испытав свой прототип на животных. "С помощью небольших модификаций мы полностью преобразили обычные иглы, добившись точного попадания в цель", - говорит один из авторов работы Гириш Читнис (Girish Chitnis).

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Медицина, Игла, Джефри Карпа, Игла с датчиком.
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