Новости технологии: Мессенджер Telegram получил свежее обновление до версии 5.4 на смартфонах, которое принесло несколько важных и удобных решений.

Мессенджер Telegram автоматически воспроизводит видео и научился работать с тремя аккаунтами.

Разработчики позволили пользователям переключаться между тремя учетными записями одновременно, расширили возможности автозагрузки и добавили автоматическое воспроизведение видеоконтента в ленте каналов.

У владельцев смартфонов с двумя-тремя SIM-картами появилась возможность вести несколько учетных записей в Телеграм: один для работы, другой сугубо личный и третий для личных нужд. Добавить аккаунт можно по клику на иконку своего изображения, после чего появится возможность добавить учетку, и также быстро и удобно переключаться между ними без необходимости выхода из системы.

Во время работы с несколькими аккаунтами, при получении сообщения, появится push-уведомление с информацией о том, на какую учетную запись они были отправлены и по нажатию будет совершен автоматическая смена пользователя.

Автоматическое проигрывание видео на каналах по умолчанию запускается с выключенным звуком. Чтобы аудиосопровождение видеоконтента заработало, достаточно нажать на кнопку громкости смартфона. Настройки автоматического воспроизведения можно регулировать в зависимости от типа файла, его размера и типа чата.

Обновленные приложения уже доступны для загрузки в Google Play и App Store.