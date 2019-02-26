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Viber вводит платные услуги для владельцев чат-ботов

Viber вводит платные услуги для владельцев чат-ботов
12:57 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости технологии: Мессенджер Viber с 1 апреля введет монетизацию для чат-ботов.

23 февраля 2019 года, администрация Viber сообщила о том, что уже вскоре ее сервис начнет брать деньги за отправку сообщений, но не всех пользователей. Желая зарабатывать как можно больше денег, руководство мессенджера Viber приняло решение о начале использования нового способа заработка. К примеру, владельцы чат-ботов будут платить по 4500 долларов каждый месяц.

В команде мессенджера объясняют этот шаг стремлением повысить качество контента.

Более дорогой тарифный план, позволяющий отправлять до одного миллиона сообщений ежемесячно, будет стоить $ 6500. Такую сумму придется платить каждый месяц создателям чат-ботов, чтобы они могли продолжать полноценно работать. Кстати, один из сотрудников компании Viber сообщил, что создавать ботов можно абсолютно бесплатно, а вот за его использование придется заплатить реальные деньги. Впрочем, в остальных мессенджерах, по типу Telegram и Facebook Messenger ботами пользоваться можно абсолютно бесплатно.

Viber запустил уникальный чат

Напомним, Популярный мессенджер Viber получил масштабное обновление до версии 10. Одним из главных нововведений стал полностью обновленный интерфейс, а также разработчики повысили скорость передачи сообщения в два раза и улучшили защиту личной информации.

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Технологии, Viber, Чат-боты, Мессенджер Viber.
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