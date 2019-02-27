Названа новая дата запуска ракеты "Союз-СТ" со спутниками OneWeb

Новости технологии: Как минимум на день отложили запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутниками британской компании OneWeb.

В четверг, 28 февраля, в 00:37 (мск) должен состояться запуск ракеты-носителя "Союз СТ-Б" со спутниками британской группировки OneWeb.

Пуск произведут с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. В рамках него выведут на орбиту первые шесть космических аппаратов группировки. Они будут доставлены на низкую околоземную орбиту.

OneWeb — планируемая британская спутниковая группировка, призванная обеспечить широкополосный доступ в интернет пользователям по всему миру.

"Союз на Куру" представляет собой программу по развитию сотрудничества между "Роскосмосом" и Европейским космическим агентством.

Ракета "Союз СТ-Б" — трехступенчатая ракета-носитель среднего класса, созданная на базе "Союза-2", который, в свою очередь, стал развитием межконтинентальной ракеты Р-7, разработанной в 50-е под руководством Сергея Королева. В дальнейшем семейство ракет "Союз" намерены заменить новым носителем "Иртыш".