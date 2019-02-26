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Blue Origin Джефа Безоса планирует отправить человека в космос уже в этом году

Blue Origin Джефа Безоса планирует отправить человека в космос уже в этом году
03:26 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: По словам Безоса, Blue Origin отправит человека в космос в этом году.

Компания Blue Origin готовится к отправке первых космических туристов с помощью своего суборбитального аппарата New Shepard. В интервью журналистам портала SpaceNews глава частной аэрокосмической компании Джефф Безос заявил, что первый коммерческий запуск должен состояться уже в этом году. В этом же интервью Безос отметил, что у Blue Origin имеется преимущество над конкурентом в лице Virgin Galactic: ее аппарат способен подниматься на высоту, превосходящую высоту космоплана SpaceShipTwo, поэтому Blue Origin надеется обойти Virgin в сфере предоставления космических туристических услуг

"Это первый раз, когда я говорю: "в этом году". В течение последних пяти лет я обычно говорил "в следующем году", — заявил Безос в ходе интервью.

Испытания ракеты-носителя с космический аппаратом New Shepard проводятся уже несколько лет. Все эти запуски были беспилотными. Последний состоялся 23 января. По словам Безоса, "все идет очень хорошо". Глава Blue Origin отметил, что компания провела успешные испытания спасательной системы аппарата.

"Мы проверили буквально каждую часть корабля на наличие недостатков. Пожалуй, это было самым сложным испытанием для нас", — сказал Безос.

Blue Origin не единственная компания, которая хочет начать туристические космические полеты в этом году. Основной конкурент в лице Virgin Galactic также всеми силами старается как можно скорее начать коммерческие полеты с помощью своего суборбитального космоплана SpaceShipTwo. Последнее успешное испытание аппарата состоялось буквально пару дней назад. В его ходе Virgin Galactic побила свой собственный рекорд высоты, достигнув отметки в 89,9 километров над поверхностью Земли. Знаменательным этот полет оказался еще и потому, что в его ходе на борту находился "тестовый турист". Первым пассажиром SpaceShipTwo стала главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес. Отмечается, что именно ей предстоит готовить будущих космических туристов.

"Один из вопросов, который Virgin Galactic придется решить, связан с тем, что они пока не достигли линии Кармана. Думаю, что им придется выяснить, как подняться выше этой линии Кармана", — прокомментировал Безос.

Поясним, что линию Кармана принимают за условную границу между космическим и земным пространством. Она расположена на высоте 100 километров над поверхностью планеты.

"Мы всегда ставили своей целью подняться выше линии Кармана, потому что не хотели, чтобы возле вашего имени появлялись звездочки с пояснением о том, являетесь ли вы космонавтов или нет. Это тот вопрос, который, по моему мнению, им придется решать в ближайшее время", — продолжил Безос.

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Рядом с именем тех, кто полетит на космическом аппарате New Shepard, "никаких звездочек не будет", добавил глава Blue Origin.

Безос в ходе интервью также отметил, что несмотря на "отличный темп" в программе подготовки ракеты-носителя и корабля New Shepard к коммерческим запускам, компанией не движут никакие графики.

"Я постоянно продолжаю напоминать своей команде, и в этом я твердо убежден, что это не гонка. Я хочу, чтобы первый запуск корабля с людьми на борту состоялся в этом году, но полетим мы только тогда, когда будем действительно готовы", — отметил Безос.

В интервью также была затронута тема о разработке более крупной ракеты New Glenn, предназначенной для вывода космических аппаратов на низкую околоземную орбиту, и двигателя BE-4, на базе которого она будет работать. Тут Безос пояснил, как ракета New Shepard вписывается в общую стратегию развития компании и какую роль она в ней играет.

"New Shepard мы используем для практики. На самом деле, многие составляющие ракеты-носителя New Shepard используются во второй ступени New Glenn", — сказал Безос, добавив, что речь идет об одной из модификаций двигателя BE-3, который в настоящий момент используется в New Shepard. Его планируется использовать в качестве основного двигателя второй ступени New Glenn.

"Все эти системы пройдут тщательные испытания в ходе суборбитальных запусков, а затем перекочуют в верхнюю ступень новой ракеты. Отработанные в ходе программы New Shepard процессы посадки и технологии многоразового использования также найдут свое применение при эксплуатации ракеты-носителя New Glenn".

Напомним, что первый испытательный запуск ракеты New Glenn компания Blue Origin планирует осуществить в 2021 году. Цели Blue Origin не заканчиваются орбитой Земли. Компания хочет в 2023 году отправить космический аппарат на Луну. Разработка посадочного модуля уже ведется.

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Космос, Космический туризм, Blue Origin, New Shepard, Джеф Безос.
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