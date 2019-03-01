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Военные сообщили, с помощью чего проверяют точность украинских ракет и снарядов

Военные сообщили, с помощью чего проверяют точность украинских ракет и снарядов
00:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости технологии: Минобороны рассказало, как проверяют точность снарядов и ракет.

Мобильная радарная система траекторных измерений MFTR-2100/40, которая была приобретена в Дании, позволяет специалистам Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники, которая дислоцируется в Чернигове, успешно испытывать снаряды, ракеты, зенитные ракетные комплексы. Об этом сообщил спецкорреспондент информагентства Минобороны Украины Александр Штупун.

"Мобильная радарная система траекторных измерений MFTR-2100/40 была приобретена в Дании. За неполный год работы с ней специалисты института провели ряд важных испытаний 152-мм снарядов, 60-мм мин для новых украинских минометов, крылатой ракеты "Нептун" и неуправляемых реактивных снарядов РС-80 "Оскол" и др. А недавно, на полигоне "Ягорлык" было проведено испытание модернизированных зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор", - рассказал он.

По словам Шпутуна, датская система позволяет с большой точностью фиксировать траекторию, дальность, скорость и температуру ракетных и артиллерийских боеприпасов всех калибров, самолетов и БПЛА. Радар комплекса может автоматически сопровождать до 256 объектов на дальность до 250 км. Комплекс записывает все данные и может воспроизвести их в любой конкретной точке полета. Аналогов этой системе в Украине нет.

Минобороны будет закупать оружие, которое не производят в Украине

В этом году сотрудники института ждут новое оборудование, которое позволит продвинуться в создании мобильной унифицированной многопрофильной полигонно-испытательной базы для исследования практически всей номенклатуры вооружения и военной техники.

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Оружие, Минобороны, Военные, Ракеты, Снаряды, АТО.
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