Минобороны будет закупать оружие, которое не производят в Украине

Новости Украины: Украина будет сотрудничать с агенствами НАТО в вопросах закупок вооружения.

Министерство обороны будет сотрудничать с агентствами НАТО в вопросах закупок вооружения, которое не выпускается на территории Украины. Такой формат заработает уже в 2019 году. Об этом заявил директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич, отвечая на вопрос о сотрудничестве оборонного ведомства с НАТО в вопросе закупок для армии.

"У нас есть два соглашения, механизм, разработанный Министерством обороны, сейчас составляется план ... Прежде всего, будет (закупаться - ред.) оборудование, приборы специального назначения для десантных войск, вооружение, которое не выпускается на территории Украины и соответствует стандартам НАТО, и которое более целесообразно будет закупать через данное агентство ", - рассказал Гулевич.

Он уточнил, что точного перечня военного оборудования и вооружения, необходимого для закупок через "натовские агентства" нет, однако работа в этом направлении продолжается.