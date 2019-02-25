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Экс-руководителю Генштаба времен Януковича сообщили о подозрении в госизмене

Экс-руководителю Генштаба времен Януковича сообщили о подозрении в госизмене
15:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Военная прокуратура сообщила о подозрении в госизмене бывшему руководителю Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-полковнику Владимиру Замане.

Правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману и уведомили его в подозрении в совершении государственной измены.

"Расследование... завершилось объявлением подозрения бывшему начальнику Генштаба… Замана подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 111 "госизмена", - сказал на брифинге в Генеральной прокуратуре Украины в понедельник главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Главный военный прокурор сообщил, что ходатайство об избрании меры пресечения В.Замане уже внесено в один из столичных судов.

"Ходатайство об избрании меры пресечения внесено в Печерский районный суд (Киева – ред.)... Сегодня начнется рассмотрение ходатайства", - сказал А.Матиос.

По его словам, статья, которая вменяется экс-начальнику Генштаба ВСУ, предусматривает безальтернативный арест в качестве меры пресечения.

В ходе брифинга А.Матиос не уточнил, задержан ли В.Замана.

В то же время, генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук написал, что сотрудники Военной прокуратуры совместно с СБУ задержали В.Заману.

Также по окончании брифинга главного военного прокурора в пресс-службе Генпрокуратуры сказали, что В.Замана доставлен в суд для избрания меры пресечения, но не уточнили, является ли экс-начальник Генштаба ВСУ процессуально задержанным лицом.

Задержан экс-глава Генштаба ВСУ Замана

В.Замана ранее занимал должности командующего Военно-Морских сил ВСУ, а также начальника Генерального штаба ВСУ (18 февраля 2012 – 19 февраля 2014гг). В день увольнения его с должности начгенштаба тогдашний президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

22 февраля того же года Верховная Рада назначила В.Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Занимал он эту должность по июнь 2014 года.

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Минобороны, Генштаб, Анатолий Матиос, Владимир Замане.
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