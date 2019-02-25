Задержан экс-глава Генштаба ВСУ Замана

Новости Украины: Экс-глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана задержан по подозрению в государственной измене.

Правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган в комментарии УНИАН.

"Факт я могу подтвердить и не больше", - заявила она, комментируя информацию о задержании экс-главы Генштаба.

"Я не знаю там госизмена или там или что-то еще, поэтому все детали на брифинге", - добавила Сарган.

Известно, что Земана задержали за госизмену. В настоящее время продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна

Она также отметила, что сегодня в 14:00 по этому поводу состоится брифинг главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Справка. Владимир Замана - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года.