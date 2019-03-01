Военные США планируют разработать танк под управлением ИИ

Новости технологии: США разрабатывают танк под управлением ИИ, способный нацеливаться самостоятельно.

Технология на основе искусственного интеллекта носит название "Усовершенствованная автоматизированная система нацеливания и поражения" (Advanced Targeting and Lethality Automated System, ATLAS). Теоретически она даст наземным боевым машинам возможность делать все необходимое для поражения цели, кроме нажатия на спусковой крючок, — эта прерогатива останется в руках человека.

По всему миру уже 26 стран и множество экспертов и организаций выступили с инициативой о запрете полностью автономного оружия. Но США при поддержке таких подрядчиков, как Boeing, продолжают разработки военных технологий на базе искусственного интеллекта. На сегодня, согласно законодательству, все еще необходимо соблюдать важный пункт: окончательное решение об огне должны принимать операторы.

Представители Вооруженных сил США объявили, что принимают идеи, которые помогут создать свою усовершенствованную автоматизированную систему нацеливания и поражения. Как утверждает Министерство обороны, она будет использовать искусственный интеллект и машинное обучение для обеспечения автономности наземных боевых машин и автоматический выбор цели. Это позволит оружию "находить, идентифицировать и поражать цели как минимум в три раза быстрее, чем это происходит вручную", говорится в заявлении.

ATLAS будет использовать алгоритм для обнаружения и идентификации целей, а часть процесса по управлению огнем останется в руках человека, как того требует закон. Это может снизить вероятность жертв среди гражданского населения, братоубийства и других непреднамеренных последствий. По словам экспертов, поддерживающих появление этой системы, это также обеспечит безопасность американских солдат на поле боя.

"Похоже, мы вступаем в гонку вооружений, где нынешний запрет на полную автономию смертельного оружия будет снят, как только появится возможность", — утверждает специалист по компьютерным технологиям Калифорнийского университета в Беркли Стюарт Рассел (Stuart Russell).

Цель американских военных в том, чтобы с помощью технологии ATLAS сделать боевые действия более эффективными. Сейчас многие решения в бою должны приниматься практически мгновенно: если вы находитесь в танке и видите врага, то и он, вероятнее всего, видит вас. Так как зона поражения у двух сторон практически одинаковая, критическое значение приобретает вопрос скорости. По словам специалистов, сейчас используются сотни автономных и полуавтономных систем противоракетной обороны, однако ATLAS станет первым применением такого оружия наземными боевыми машинами.