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Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Dragon V2

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Dragon V2
12:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: Старт произведут из Космического центра имени Кеннеди, с пусковой площадки LC-39А.

Второго марта, в 10:49 (мск) должен состояться запуск ракеты Falcon 9 Block 5 с новым космическим кораблем Dragon V2. Трансляцию вы сможете посмотреть на нашем сайте.

Запуск может открыть новую эру американской пилотируемой космонавтики: если все получится так, как планирует SpaceX, Штаты наконец-то получат собственный новый пилотируемый космический корабль.  

Впрочем, первый полет Dragon V2 выполнит без экипажа: он станет демонстрацией возможностей. После выхода на низкую опорную орбиту аппарат направится к МКС.  

Названа новая дата запуска ракеты "Союз-СТ" со спутниками OneWeb

Dragon V2 выполнили на базе уже находящегося в эксплуатации грузового корабля Dragon, известного способностью доставлять грузы с орбитальной станции обратно на Землю.

Появление нового пилотируемого корабля, вероятно, раз и навсегда избавит Штаты от зависимости от советских/российских «Союзов».

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Все по теме:

Технологии, SpaceX, Техно, Falcon 9 Block 5, Ракета Falcon 9 Block 5, Запуск ракеты Falcon 9 Block 5.
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