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Пятница, 01.03.2019
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Google сделает Chrome быстрее (Видео)

Google сделает Chrome быстрее (Видео)
22:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Компания Google сделает браузер Chrome быстрее и комфортнее для пользователей.

Дело в новой функции под названием bfcache (back/forward cache), которая упростит жизнь пользователям.

Как пишет Engadget, браузер будет сохранять веб-страницы, чтобы при возврате на предыдущую не загружать ее по новой. При этом, это не повлияет на открытие новых страниц, но навигация "вперед-назад" при перемещении между сайтами, уже открытыми ранее, существенно ускорится.

Пригодится ли это пользователям. Как заверили в Google, такие действия в браузере пользователи выполняют часто. На них приходится 19% от общего количества всех открытых страниц в Chrome.

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Когда заработает. Новая функция заработает в Chrome в 2020 году. Сейчас должно проходить тестирование. Интересно, что такой метод уже давно используют Safari и Firefox.

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Google, Технологии, Chrome.
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