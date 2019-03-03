Xiaomi Redmi Note 7 прошел тест на прочность (Видео)

Популярный видеоблогер JerryRigEverything проверил на прочность смартфон Redmi Note 7, который до этого испытал на себе всю мощь арбуза, дуриана, грецкого ореха и острого ножа. В отличие от сооснователя Xiaomi Лин Бина, который и пытался овощами-фруктами повредить экран мобильника, JerryRigEverything подошел к вопросу традиционно: царапал его, «подогревал» зажигалкой и гнул. В новом ролике досталось пластиковым элементам Redmi Note 7, скрытым под яркой краской, в какой-то момент не выдержала задняя панель телефона. Но хуже всего пришлось смартфону, когда автор ролика начал его сгибать.