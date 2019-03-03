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Робот-бог: интересная разработка японских ученых (Видео)

Робот-бог: интересная разработка японских ученых (Видео)
12:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: В Японии создали робота-бога. Он будет проповедовать в буддийском храме. Так к буддизму хотят привлечь молодежь.

В Японии создали робота в виде богини милосердия Каннон – одного из основных буддийских божеств, об этом пишет The Telegraph. Робота разработали по просьбе храма Кодайдзи в Киото. Он будет проповедовать учение Будды так, чтобы это было понятно молодым людям.

"Мы хотим, чтобы как можно больше людей пришли увидеть робота и задумались над смыслом буддизма", – говорит священник храма Теншо Гото.

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На создание робота потратили почти миллион долларов. Каннон имеет рост 195 сантиментрив и весит почти 60 килограмм. Его лицо и руки покрыты силиконом, а в левом глазу установлена камера. Проповедь робота будут сопровождать японские и английские субтитры.

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Япония, Ученые, Робот, Технологии, Робот-бог.
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