Робот-бог: интересная разработка японских ученых (Видео)

Новости технологии: В Японии создали робота-бога. Он будет проповедовать в буддийском храме. Так к буддизму хотят привлечь молодежь.

В Японии создали робота в виде богини милосердия Каннон – одного из основных буддийских божеств, об этом пишет The Telegraph. Робота разработали по просьбе храма Кодайдзи в Киото. Он будет проповедовать учение Будды так, чтобы это было понятно молодым людям.

"Мы хотим, чтобы как можно больше людей пришли увидеть робота и задумались над смыслом буддизма", – говорит священник храма Теншо Гото.

На создание робота потратили почти миллион долларов. Каннон имеет рост 195 сантиментрив и весит почти 60 килограмм. Его лицо и руки покрыты силиконом, а в левом глазу установлена камера. Проповедь робота будут сопровождать японские и английские субтитры.