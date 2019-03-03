Робот-бог: интересная разработка японских ученых (Видео)

В Японии создали робота в виде богини милосердия Каннон – одного из основных буддийских божеств, об этом пишет The Telegraph. Робота разработали по просьбе храма Кодайдзи в Киото. Он будет проповедовать учение Будды так, чтобы это было понятно молодым людям.
"Мы хотим, чтобы как можно больше людей пришли увидеть робота и задумались над смыслом буддизма", – говорит священник храма Теншо Гото.
На создание робота потратили почти миллион долларов. Каннон имеет рост 195 сантиментрив и весит почти 60 килограмм. Его лицо и руки покрыты силиконом, а в левом глазу установлена камера. Проповедь робота будут сопровождать японские и английские субтитры.