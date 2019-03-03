YouTube отключил комментарии почти ко всем видео с детьми

Новости технологии: Команда YouTube в последнее время отключила возможность комментирования практически ко всем видеороликам, в которых есть дети.

Связано это с недавним скандалом, в который попал видеосервис. Напомним, блогер Мэтт Уотсон выявил на YouTube ролики, которые привлекают внимание педофилов. Причем это довольно безобидные видео, где юные герои занимаются обыденными делами, то есть даже намека ни на эротику, ни тем более на порно нет. Однако алгоритмы сервиса позволяли любителям «клубнички» находить такие ролики для общения.

При этом многие ролики были подключены к монетизации и показывали рекламу таких брендов, как McDonald’s, Lysol, Disney, Reese’s и др. После скандала Nestle, Disney, McDonald’s, Epic Games, Canada Goose, Purina уже отказались от сотрудничества с YouTube.

YouTube терять рекламу не хочет, да и скандалы сервису ни к чему, поэтому в последнее время почти ко всем роликам с участием детей отключили возможность комментирования. Речь идет о "десятках миллионов" таких видео.

Комментарии сохранили только некоторые избранные каналы, но они обязаны модерировать их и постоянно взаимодействовать с администрацией платформы.

В ближайшее время меры усилят: под ограничение попадут ролики не только с детьми, но и с подростками, которые тоже рискуют стать жертвами "преступного поведения". Кроме того, YouTube обещает ускорить разработку алгоритмов, которые смогут автоматически определять и удалять опасные для детей комментарии.