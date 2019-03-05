Скачать
Вторник, 05.03.2019
Скандал в ОПК: в Укроборонпроме заявили, что детали покупали по оптимальной цене
Скандал в ОПК: в Укроборонпроме заявили, что детали покупали по оптимальной цене
Запасы газа в украинских хранилищах сократились до 30%
Запасы газа в украинских хранилищах сократились до 30%
Больше не вместе?: Свитолина удалила Монфиса из Instagram
Больше не вместе?: Свитолина удалила Монфиса из Instagram
Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник
Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник

Невероятно: Ученым удалось сварить вместе металл и стекло

Невероятно: Ученым удалось сварить вместе металл и стекло
10:36 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: Для сварки металла со стеклом используются мощные импульсы пикосекундного лазера.

Соединения металла и стекла встречаются сегодня повсюду, однако их обеспечивают болтами, клеем и другими не слишком удобными и надежными средствами. Сварка для них до сих пор была недоступной. "Чрезвычайно сложно сварить вместе такие несхожие материалы, как стекло и металл, — объясняет профессор шотландского Университета Хериот-Уотт Дункан Хенд (Duncan Hand). — Происходит это благодаря их разным термическим свойствам: при высоких температурах быстрое расширение заставляет стекло трескаться". 

Однако новый процесс, предложенный командой Хенда, позволяет сваривать металл и стекло друг с другом: авторы уже успешно опробовали его на различных сочетаниях кварцевого, боросиликатного и сапфирового стекол, с одной стороны, а также стали, алюминия и титана — с другой. При этом сварное соединение выдерживало большие нагрузки и перепады температур от минус 50 до 90 °С. Ученые уже работают над созданием прототипа промышленной системы, объединившись с экспертами из Oxford Lasers и Coherent Scotland.

Инженеры снизили уровень углекислого газа с помощью искусственного растения

Луч проходит сквозь оптически прозрачное стекло, образуя небольшую область разогрева в месте соединения материалов. На пятне не более нескольких микрометров в поперечнике концентрируется энергия порядка мегаватт. Здесь образуется сгусток плазмы, расплавляющей окружающие материалы, которые тут же застывают, сплавившись вместе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Металл, Сварка, Металл и стекло.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
02 Печальные новости: умер звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"
03 Полторак принял нового посла Японии: что обсуждали стороны
04 Задержание Климента: МИД обратился к международному сообществу
05 Российский омбудсмен собралась в Киев на суд Вышинского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Субсидии наличными и индексация пенсий: сколько денег получат украинцы в марте
Субсидии и пенсии: сколько денег получат украинцы в марте
Трудовая миграция: Украина страдает от дефицита кадров
Трудовая миграция: Украина страдает от дефицита кадров
До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло
Ученые рассказали о втором случае исцеления от ВИЧ
Ученые рассказали о втором случае исцеления от ВИЧ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь