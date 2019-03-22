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В Facebook признались, что соцсеть хранила незашифрованные пароли пользователей

В Facebook признались, что соцсеть хранила незашифрованные пароли пользователей
07:28 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости технологии: Сотрудники корпорации Facebook могли иметь доступ к паролям от аккаунтов нескольких десятков миллионов пользователей социальной сети.

Эти данные хранились на внутренних серверах компании в незашифрованном виде, сообщила администрация соцсети.

При этом сама компания до этого дня "не нашла доказательств" того, что ее сотрудники злонамеренно воспользовались уязвимостью, обнаруженной при проверке в январе 2019 года и впоследствии устраненной.

"Никто за пределами Facebook не имел доступа к этим паролям", - добавили представители соцсети.

По их словам, защита информации остается для компании приоритетом. В качестве меры предосторожности Facebook известит всех пользователей (включая десятки тысяч владельцев страниц в Instagram), чьи пароли оказались под угрозой.

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Согласно предварительным результатам внутреннего расследования, речь идет о паролях от 200 до 600 миллионов пользователей. Доступ к данным был у более чем 20 тысяч сотрудников Facebook. Компания еще пытается определить, как долго пароли были доступны сотрудникам, однако некоторые архивы с паролями датируются 2012 годом.

Напомним: в начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передавала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который в свою очередь использовал их для политической рекламы. В апреле и мае 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

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Facebook, Соцсети, Пароли.
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