В Facebook Messenger появится новая полезная функция

Новости технологии: Подобной опцией уже давно обладают Viber, Telegram и WhatsApp.

Приложение для обмена сообщениями в Facebook для Android и iOS обзавелось возможностью цитирования.

После внедрения темной темы Facebook Messenger анонсировал новую полезную функцию для Android и iOS. В приложении обмена сообщениями от Facebook появилась функция цитирования сообщений при ответе.

Чтобы процитировать сообщение пользователя, достаточно зажать пальцем на конкретном месседже до появления контекстного меню, где нужно просто выбрать пункт Reply ("Ответить"). При цитировании исходное сообщение остается видимым после того, как на него ответили. Причем цитировать можно не только текст, но и смайлики, изображения и прикрепленные файлы и даже GIF-анимацию.

В последнее время в Messenger появилось несколько важных изменений, о которых так давно просили пользователи: сперва появилась возможность удалять сообщения из чата, но не позднее 10 минут после отправления, затем появилась темная тема, а теперь цитирование. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сообщил инвесторам, что компания стремится сделать свою продукцию удобной в ответ на растущий спрос пользователей.