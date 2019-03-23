NASA готовится к запуску марсохода на Марс в 2020 году

Новости технологии: Космическое агентство США подробно описало весь интенсивный процесс подготовки до запуска.

Марсоход должен прибыть на Марс в феврале 2021 года и приземлиться в кратере Джезеро, где начнет миссию по поиску признаков микробной жизни на Марсе.

Аппарат практиковался относительно каждого шага въезда и спуска на поверхность Марса в Центре сборки космических аппаратов Лаборатории реактивного движения в Пасадене, Калифорния.

Ровер еще не покинул Землю, запуск запланирован на июль 2020 года. Однако с января имитируется приземление.

Ученые провели тест-драйв основных компонентов ровера и удостоверились, что он будет работать точно так, как ожидается, когда придет время приземляться. Инструменты, которые будут использоваться в будущей миссии, отличаются от своих предшественников.

Отмечается, что посадка в кратере Джезеро будет сложной задачей.

Основной задачей марсохода NASA станет поиск следов жизни, которое, возможно, существовало на Красной планете. Также он будет собирать образцы грунта и анализировать их для последующей доставки на Землю.