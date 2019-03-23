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Не только смартфоны: Redmi выпускает стиральную машину

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Не только смартфоны: Redmi выпускает стиральную машину
19:25 Сб, 23 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Новости технологии: Это автоматическая стиральная машина с вертикальной загрузкой, которая, как и другие продукты Redmi, имеет достаточно доступную цену.

Корпус агрегата изготовлен из стали с антикоррозийным покрытием. Прозрачная крышка позволяет следить за процессом стирки вашего белья. Стиральная машина имеет 10 режимов стирки, включая режимы ускоренной сушки и самоочищения, а также 10 предварительных уровней наполнения водой. Есть и блокировка от детей, которая позволяет прекратить возможность включения ими агрегата.

Стиральная машинка от Redmi скоро появится в свободной продаже

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Высота корпуса стиральной машины равна 944 миллиметра, ширина - 545 миллиметров. Redmi 1A весит 32 килограмма и имеет номинальную потребляемую мощность 310 Ватт.

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Продажи стиральной машины Redmi 1A начнутся 9 апреля.

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Фото, Xiaomi, Стиральная машина, Redmi 1A.
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