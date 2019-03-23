Не только смартфоны: Redmi выпускает стиральную машину

Новости технологии: Это автоматическая стиральная машина с вертикальной загрузкой, которая, как и другие продукты Redmi, имеет достаточно доступную цену.

Корпус агрегата изготовлен из стали с антикоррозийным покрытием. Прозрачная крышка позволяет следить за процессом стирки вашего белья. Стиральная машина имеет 10 режимов стирки, включая режимы ускоренной сушки и самоочищения, а также 10 предварительных уровней наполнения водой. Есть и блокировка от детей, которая позволяет прекратить возможность включения ими агрегата.

Стиральная машинка от Redmi скоро появится в свободной продаже

Высота корпуса стиральной машины равна 944 миллиметра, ширина - 545 миллиметров. Redmi 1A весит 32 килограмма и имеет номинальную потребляемую мощность 310 Ватт.

Инновационная стиральная машина от Xiaomi будет стоить около 119 долларов

Продажи стиральной машины Redmi 1A начнутся 9 апреля.