Xiaomi представит обновленный легкий Mi Notebook Air

Новости технологии: Ноутбук будет весить чуть больше килограмма.

Компания Xiaomi готовит на следующей неделе презентацию обновленного ноутбука Mi Notebook Air.

Согласно тизеру в китайской соцсети Weibo, ноутбук представят 26 марта.

Напомним, в этот же день презентация будет и у Huawei, дебютируют новые флагманы линейки Huawei P30. Своим ноутбуком Xiaomi точно не затмит смартфоны конкурента, но и он определенно стоит внимания.

Пока информации о новинке очень мало. Известно, что внутри будет установлен процессор Intel. Также рекламный постер раскрывает главную особенность ноутбука - всего 1,07 килограмма веса. Для сравнения: Apple MacBook Air весит от 1,25 килограмма, а Huawei MateBook 12 - 1,3 кг.

Ценник точно не будет высоким: прошлогодний 13,3-дюймовый Mi Notebook Air с Intel Core i3 стоит до $600.