Настоящие ценители технологий: гики 1980-х годов (Фото)

В любые времена существуют так называемые "гики". Кто это такие? По сути, гиками считаются люди, которые чрезвычайно увлечены чем-то, а изначально так называли людей, увлечённых высокими технологиями, гаджетами и компьютерами. Хотите взглянуть на то, как выглядели настоящие гики 1980-х годов? Тогда обязательно смотрим.