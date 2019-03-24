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Воскресенье, 24.03.2019
Настоящие ценители технологий: гики 1980-х годов (Фото)
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Настоящие ценители технологий: гики 1980-х годов (Фото)

В любые времена существуют так называемые "гики". Кто это такие? По сути, гиками считаются люди, которые чрезвычайно увлечены чем-то, а изначально так называли людей, увлечённых высокими технологиями, гаджетами и компьютерами. Хотите взглянуть на то, как выглядели настоящие гики 1980-х годов? Тогда обязательно смотрим.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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Первые компьютеры, Ботаники, Гики, Старые фото 1980-х годов, Настоящие гики.
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