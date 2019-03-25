Презентация Apple, 25 марта: загадочный стрим из пустого зала для презентаций

Новости технологии: Сегодня, 25 марта, в 19:00 по киевскому времени Apple проведет грандиозную презентацию, которая пройдет под слоганом It's show time ("Время шоу").

На презентации ожидается анонс нового сервиса Apple, сервис потокового онлайн-кинотеатра, покажет новые платные интернет-сервисы, но без новых iPad и наушников. Сама презентация состоится в "Театре Стива Джобса".

Вместо традиционного ожидания презентации, компания неожиданно запустила загадочный стрим из зала презентации. На онлайн-трансляции, которую можно увидеть на официальном сайте Apple, демонстрируется театр Стива Джобса из разных ракурсов.

Были предположения, что компания ошиблась, запустив трансляцию на сутки раньше, однако стрим не прерывается. Если его не выключат, то у зрителей появится возможность наблюдать за подготовкой мероприятия.