Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

Новости технологии: В Театре Стива Джобса компания Apple проведет презентацию новинок.

Компания Apple на презентации может представить сразу несколько новинок. Начало трансляции запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Главной из них станет сервис подписки на различные видеоматериалы - различные сериалы, шоу и так далее. По данных инсайдеров, стоимость месяца подписки составит 10 долларов в месяц (приблизительно 270 гривен).

Смотрите презентацию на You-Tube канале diamagnetic:

Программа развернется вокруг представления новых сервисов. Известно, что под объектив точно попадет Apple News. Но по слухам в список обсуждения могут добавить и Apple Music с Apple Pay.