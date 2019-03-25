Скачать
Вторник, 26.03.2019
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета

Nintendo Switch получит бюджетную и улучшенную версии в 2019 году

Nintendo Switch получит бюджетную и улучшенную версии в 2019 году
21:56 Пн, 25 Март 2019 Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com

Новости технологии: Похоже, что Nintendo планирует выпустить две новые модификации гибридной консоли Switch.

Если верить The Wall Street Journal (через VG247), то в 2019 году компания выпустить две версии — бюджетную и продвинутую. По слухам, облегченная Switch лишится поддержки виброотклика. Nintendo уже говорила, что не будет выпускать много игр с поддержкой вибрации, так что невелика потеря. В свою очередь продвинутая получит "расширенные возможности", но все еще не будет дотягивать до PlayStation 4 или Xbox One.

Пока что это только слухи, но уже не первые. В декабре 2018 года Gaming Intel рассказывали, что Nintendo планирует выпустить улучшенную версию Switch с более ярким экраном и увеличенным объемом памяти. По словам издания, компания хочет повысить продажи в eShop, дав геймерам больше места для хранения цифровых копий.

У мессенджера WhatsApp появится новая функция

Если слухи окажутся правдой, то в 2019 году геймеры получат аж две удешевленные консоли.

Еще в начале года СМИ заговорили о бюджетной версии Xbox One, которая лишится привода для дисков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Консоль, Nintendo, Улучшения, Новая версия, Switch, Nintendo Switch, Гибридная консоль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
02 Гороскоп на сегодня, 26 марта 2019: все знаки Зодиака
03 ПФУ отчитался о выплате пенсий и субсидий в марте
04 Порошенко подаст в суд на канал "1+1"
05 Люксембург 1:2 Украина: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
Зима возвращается: в Украину идет похолодание со снегом
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь