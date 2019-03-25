Nintendo Switch получит бюджетную и улучшенную версии в 2019 году

Новости технологии: Похоже, что Nintendo планирует выпустить две новые модификации гибридной консоли Switch.

Если верить The Wall Street Journal (через VG247), то в 2019 году компания выпустить две версии — бюджетную и продвинутую. По слухам, облегченная Switch лишится поддержки виброотклика. Nintendo уже говорила, что не будет выпускать много игр с поддержкой вибрации, так что невелика потеря. В свою очередь продвинутая получит "расширенные возможности", но все еще не будет дотягивать до PlayStation 4 или Xbox One.

Пока что это только слухи, но уже не первые. В декабре 2018 года Gaming Intel рассказывали, что Nintendo планирует выпустить улучшенную версию Switch с более ярким экраном и увеличенным объемом памяти. По словам издания, компания хочет повысить продажи в eShop, дав геймерам больше места для хранения цифровых копий.

Если слухи окажутся правдой, то в 2019 году геймеры получат аж две удешевленные консоли.

Еще в начале года СМИ заговорили о бюджетной версии Xbox One, которая лишится привода для дисков.