Количество пользователей Instagram в Украине выросло на более чем 50% за 2018 год

Новости технологии: Количество украинских пользователей соцсетью Instagram в 2018 году возросло на 50,7% - до 11 млн (7,3 млн в 2017 году).

Такие данные исследования украинской аудитории соцсети Instagram обнародовало коммуникационное агентство PlusOne на сайте.

По его прогнозам, к концу 2019 года объем украинской аудитории Instagram может приблизиться к показателям Facebook.

"В 2018 году мобильное приложение Instagram было №1 в Украине по количеству загрузок среди приложений соцсетей", - отмечается агентство.

Согласно исследованию PlusOne, из 42,2 млн жителей Украины интернетом пользуется около 21,4 млн, из них 11 млн пользуются Instagram.

По данным агентства, активнее всего Instagram пользуются в Черновцах, Киеве и областных центрах Западной Украины.

Лидером по использованию Instagram, согласно исследованию, являются Черновцы (проникновение 71,51%). На втором месте - Киев (68,15%), третьем - Тернополь (64,02%), четвертое место занимает Ивано-Франковск (63,73%), на пятом - Львов (63,29%). Одесса заняла шестую позицию с результатом 60,3%. В других областных центрах показатели ниже 60%. Наименьший уровень проникновения Instagram - в Николаеве (39,07%), Чернигове (33,86%) и Запорожье (33,53%).

"Украина занимает 10-е место в мире по количеству женщин, которые пользуются Instagram - 58,27% от общего количества украинских Instagram-пользователей", - отмечают в PlusOne.

При этом 2,6 млн пользователей заходят в Instagram с использованием iOS, 8,5 млн - через Android, около 100 тыс. - с использованием обеих операционных систем.

Наиболее популярные бренды терминалов среди украинских Instagram-пользователей - Samsung (3 млн пользователей), Xiaomi и iPhone (по 2,5 млн) и Huawei (1,6 млн).

Как отмечают в PlusOne, в исследование не включены данные на временно оккупированных территориях страны. Анализ подготовлен на основе данных из рекламного кабинета Facebook, Google, Госстата, Factum Group, Digital 2019 reports from Hootsuite, We Are Social и Appannie.

PlusOne - коммуникационное агентство с восьмилетним опытом работы на рынке диджитал- маркетинга.

Как сообщалось, Instagram с 19 марта тестирует функцию встроенных покупок в приложении.