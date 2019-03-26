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Улучшенный ридер Kindle представила компания Amazon

Улучшенный ридер Kindle представила компания Amazon
18:16 Вт, 26 Март 2019 Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости технологии: Компания Amazon представила новую версию своего самого доступного ридера Kindle (2019), который наконец получил подсветку экрана.

Стоимость новинки составляет $89,99/$109,99 (на $10 дороже, чем у предшественника), в продажу она поступит 10 апреля 2019 года в черном и белом вариантах оформления.

По сути, подсветка на основе 4 LED-элементов - это самое заметное изменение в характеристиках Kindle (2019) по сравнению с предшественником, который был выпущен еще в 2016 году. В Amazon отметили, что также поработали над дизайном корпуса, чтобы его было более удобно удерживать в руках во время чтения. Габариты ридера составляют 160x113x8,7 мм, вес - 174 грамма.

Ридер Kindle (2019) оснащается 6-дюймовым e-ink экраном с плотностью пикселей 167 PPI (а не 300 PPI, как у Paperwhite или Oasis). При этом матрица все так же утоплена вглубь корпуса, а не выполнена в одной плоскости с окантовкой, как у старших моделей. Начальный Kindle так по-прежнему остается единственной моделью в семействе ридеров от Amazon, которая не получила защиту от попадания влаги.

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Объем внутренней памяти составляет 4 ГБ, поддерживается режим начитки книг на Bluetooth-колонки или наушники с помощью технологии Audible. От полного заряда батарей ридер работает до 4 недель в режиме "полчаса в день с подсветкой", 100% зарядка занимает порядка 4 часов.

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Amazon, Kindle 2019, Ридер Kindle, Kindle с подсветкой.
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