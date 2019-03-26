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Презентация Huawei: модели P30 Pro и P30 с 10-кратным зумом и ночной съемкой

Презентация Huawei: модели P30 Pro и P30 с 10-кратным зумом и ночной съемкой
19:16 Вт, 26 Март 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: На презентации в Париже компания Huawei анонсировала новое поколение флагманов P-серии.

Huawei P30 Pro и Huawei P30 получили обновленный дизайн и впечатляющие камеры Leica.

Huawei P30 Pro получил изогнутый по бокам 6.47-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей, встроенным сканером отпечатков пальцев и вырезом-капелькой. Внутри - флагманский восьмиядерный процессор Kirin 980 собственной разработки компании, который неплохо показал себя в Mate 20 Pro. Оперативной памяти 6 или 8 гигабайт, объем флеш-накопителя составляет 128 или 256 гигабайт (в некоторых регионах - до 512 ГБ). Поддерживаются карты памяти необычного формата NM (Nano Memory). Производитель использовал 9-слойное покрытие для интересных переливов света на стеклянной задней панели. Доступно пять цветов. Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP67.

Стандартный Huawei P30 встречает 6.1-дюймовым экраном с "капелькой" и таким же дактилоскопическим сенсором, но обычным эффектом 2.5D вместо изгибов. У нас будет продаваться версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти без возможности расширения. есть и другие конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 64/128/256 ГБ. Сзади установлена другая система камер (об этом чуть позже), цветов корпуса тоже шесть. Полноценной защиты от воды здесь нет - только от брызг IP53. 3.5-мм аудиоразъем есть только в стандартном P30.

Фото без правил

Именно под таким слоганом Huawei преподносит свои флагманы. И им есть что показать. На тыльной стороне Huawei P30 Pro целых четыре камеры. Основная получила 40-мегапиксельный большой сенсор формата 1/1.7" с новой схемой светофильтров RYB (желтые вместо зеленых), что позволяет захватывать на 40% больше света. В паре со светосильной оптикой f/1.6 это позволяет делать яркие снимки чуть ли не в кромешной тьме. есть 20-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2.2 и углом обзора более 120 градусов и режимом супермакро, а также ToF-камера для определения глубины кадра. И самое необычное - 8-мегапиксельная камера (f/3.4, OIS) с оптической системой по принципу перископа. Она обеспечивает 5-кратное приближение, также доступен 10-кратный гибридный зум без потери качества. Во время записи видео можно переключаться между разными модулями, а в будущем можно будет совмещать изображения с разной перспективой. Селфи-камера на 32 мегапикселя.

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У Huawei P30 задняя камера тройная. Здесь также используется 40-мегапиксельный сенсор со схемой RYB и оптическая стабилизация, но отличается оптика - f/1.8. "Ширик" 16-мегапиксельный, третий 8-мегапиксельный модуль с трехкратным приближением. P30 также поддерживает ночной режим. Селфи-камера та же, на 32 мегапикселя.

К слову, Huawei P30 Pro получил максимальные 112 баллов от специалистов DxOMark и сейчас возглавляет рейтинг камер смартфонов.

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Гаджеты, Huawei, Презентация, Huawei P30 Pro и P30.
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