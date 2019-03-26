Samsung Galaxy A70: чип Snapdragon 670 и батарея на 4500 мАч

Новости технологии: Только вчера в базе данных TENAA появился смартфон Galaxy A70, а сегодня компания Samsung уже официально представила его.

Смартфон внешне напоминает последние устройства A-серии. Он получил гигантский 6.7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом. На нем разместили 32-мегапиксельную фронтальную камеру со светосилой f/2.0.

В отличие от своих младших братьев, Galaxy A70 работает не на фирменном процессоре Exynos, а на восьмиядерном чипе Qualcomm Snapdragon 670 с тактовой частотой 2.0 ГГц. Оперативной памяти 6 или 8 ГБ, встроенной - 128 ГБ. есть также раздельный слот для двух sim и карты памяти (до 512 ГБ).

Как и Galaxy A50, новинку оснастили тройной камерой. Первый модуль - основной на 32 Мп, второй - широкоугольный объектив на 8 Мп с углом охвата 123°, третий - сенсор глубины на 5 Мп со светосилой f/2.2. Камера смартфона способна автоматически изменять настройки под 20 разных видов сцен.

Из особенностей в Galaxy A70 есть подэкранный сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 4500 мАч с портом USB-C и быстрой 25-ваттной зарядкой. Она мощнее, чем у Galaxy 10. Работает новинка из коробки на Android 9 Pie с оболочкой One UI.

Samsung Galaxy A70 будет продаваться в четырех расцветках: Coral, Blue, Black и White. Цену и дату старта продаж устройства объявят на презентации 10 апреля.