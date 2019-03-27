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Выбора больше чем в "Ведьмаке": Дизайнер Cyberpunk 2077 интригует особенностями геймплея

Выбора больше чем в "Ведьмаке": Дизайнер Cyberpunk 2077 интригует особенностями геймплея
04:11 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии: Cyberpunk 2077 будет в разы вариативнее, чем "Ведьмак 3".

В Cyberpunk 2077 у геймеров будет несколько путей для прохождения одного и того же задания.

Дизайнер квестов CD Projekt Red Филипп Вебер пообщался с журналистами немецкого издания Gamestar и рассказал об особенностях заданий в Cyberpunk 2077. Один из пользователей Reddit послушал и перевел подкаст, но допустил ошибку, которую поспешил исправить сам дизайнер. Вебер заглянул на Reddit и лично рассказал о заданиях в игре.

По его словам, в Cyberpunk 2077 у некоторых квестов будет от 3 до 5 вариантов прохождения. Стиль и путь будет зависеть от навыков персонажа, которые выберет игрок. Например, сможет ли герой взломать дверь для обхода или же ему придется идти на пролом.

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В том же Witcher 3 Геральт постоянно пользовался одним набором умений, а в Cyberpunk 2077 разработчики хотят избежать подобной линейности. Фебер признался, что над заданиями в «Ведьмаке» работали разные дизайнеры из-за чего Геральт использовал свое "чутье" слишком часто.

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Игры, Видеоигры, CD Projekt RED, Cyberpunk 2077.
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