Electronic Arts увольняет сотрудников и закрывает офисы в Японии и России

Новости технологии: Electronic Arts решила последовать примеру Activision Blizzard.

Компания собирается уволить около 350 человек. Эндрю Уилсон заявил, что сокращения коснутся департамента издательства и маркетинга. Они планируют улучшить поддержку клиентов. Плюс они планируют изменить стратегию на международном рынке, поэтому увольнения коснутся офисов в России и Японии.

EA оставят в покое разработчиков и планируют сфокусироваться на улучшении контента, движка и облачных технологиях. Компания также хочет сократить разрыв с игровым сообществом.

Представители сказали, что внутренние изменения повлияют на 350 ролей в компании, где работают 9 000 человек. Они также добавили, что некоторые сотрудники останутся в стенах Electronic Arts и перейдут на новые должности. Люди, покинувшие компанию, получат выходное пособие.

Офис в Москве закроют, часть подразделения переедет в восточную Европу.

В EA заверили, что "изменения не приведут к снижению уровня поддержки и локализации игр". К тому же "электроники" сформируют региональную команду, которая и будет заниматься играми компании. Японский офис также будет закрыт.

За последние годы индустрия выросла, но подобные массовые увольнения начали происходить слишком часто. В середине февраля Activision Blizzard уволила 800 сотрудников, а недавно работу потеряли и разработчики Guild Wars 2 из ArenaNet.