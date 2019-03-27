Huawei P10 начал получать обновление Android Pie

Новости технологии: Huawei вчера в Париже анонсировала новое поколение смартфонов P-серии, но несмотря на это, компания не забывает о своих старых устройствах.

Производитель выпустил прошивку Android 9 Pie для Huawei P10. Обновление весит больше 3 ГБ и в нем разработчики добавили множество полезных изменений.

Например, оболочку EMUI 9 с новым интерфейсом, функцию Advanced Battery с ИИ, обновленную технологию ускорения графики GPU Turbo и многое другое.

Прошивку пока начали распространять лишь в нескольких регионах, поэтому придется еще немного подождать, пока OTA доберется до вашего смартфона.

Напомним, Huawei P10 - это флагман 2017 года. У него установлен 5.1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD, процессор Kirin 960, 4 ГБ ОЗУ, 32/64 ГБ ПЗУ, аккумулятор на 3200 мАч и двойная основная камера на 12 Мп + 20 Мп.