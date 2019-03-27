Бюджетная версия Nintendo Switch станет намного прочнее и дешевле, но лишится главной особенности

Новости технологии: Недавно стало известно, что Nintendo готовит две версии Switch, и теперь в Сети появилось больше подробностей.

Новые слухи пришли уже с сайта Eurogamer. По словам источника, удешевленная версия Nintendo Switch лишится док-станции для подключения к телевизору и будет крепче оригинала. Так компания хочет угодить геймерам, которые используют приставку только в портативном режиме, и детям. Возможно, что "дешевый переключатель" пойдет по стопам Nintendo 2DS и получит цельный пластиковый корпус.

Если слухи окажутся правдой, то дешевая Switch выйдет крепче, без возможности подключения к док-станции и лишится HD-вибрации. Это может сильно уменьшить стоимость консоли, что привлечет внимание еще большего количества геймеров. По словам Eurogamer, так Nintendo хочет переманить пользователей, которые до сих пор играют на 3DS.

В свою очередь улучшенная Nintendo Switch может пойти путем развития старшей линейки "портативок". В феврале 2015 года "большая N" выпустила New Nintendo 3DS, которая стала усовершенствованной версией оригинальной Nintendo 3DS с улучшенным процессором. Nintendo даже начала выпускать игры, которые подходят только для New 3DS.

Цена новых консолей не сообщается, но, по слухам, выйдут они уже летом 2019 года.