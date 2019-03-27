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Бюджетная версия Nintendo Switch станет намного прочнее и дешевле, но лишится главной особенности

Бюджетная версия Nintendo Switch станет намного прочнее и дешевле, но лишится главной особенности
14:12 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay

Новости технологии: Недавно стало известно, что Nintendo готовит две версии Switch, и теперь в Сети появилось больше подробностей.

Новые слухи пришли уже с сайта Eurogamer. По словам источника, удешевленная версия Nintendo Switch лишится док-станции для подключения к телевизору и будет крепче оригинала. Так компания хочет угодить геймерам, которые используют приставку только в портативном режиме, и детям. Возможно, что "дешевый переключатель" пойдет по стопам Nintendo 2DS и получит цельный пластиковый корпус.

Если слухи окажутся правдой, то дешевая Switch выйдет крепче, без возможности подключения к док-станции и лишится HD-вибрации. Это может сильно уменьшить стоимость консоли, что привлечет внимание еще большего количества геймеров. По словам Eurogamer, так Nintendo хочет переманить пользователей, которые до сих пор играют на 3DS.

Nintendo Switch получит бюджетную и улучшенную версии в 2019 году

В свою очередь улучшенная Nintendo Switch может пойти путем развития старшей линейки "портативок". В феврале 2015 года "большая N" выпустила New Nintendo 3DS, которая стала усовершенствованной версией оригинальной Nintendo 3DS с улучшенным процессором. Nintendo даже начала выпускать игры, которые подходят только для New 3DS.

Цена новых консолей не сообщается, но, по слухам, выйдут они уже летом 2019 года.

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Консоль, Nintendo, Улучшения, Новая версия, Switch, Nintendo Switch, Гибридная консоль.
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