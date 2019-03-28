Xiaomi: в сети появился ролик с новым складным смартфоном (Видео)

Новости технологии: В китайской социальной сети Weibo опубликовали новое видео со складным смартфоном Xiaomi.

Нам снова продемонстрировали работу новинки, но в этот раз видно, что разработчики оптимизировали систему.

Она не тормозит, как раньше. Кроме этого, нет большой задержки при переходе в более компактный режим.

По слухам, смартфон назовут Mi Fold или Mi Flex. Он должен выйти в Китае уже во втором квартале этого года. Цена устройства будет в два раза дешевле того же Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. То есть в районе 1000 долларов США.

Из характеристик известно, что смартфон оснастят чипом Qualcomm Snapdragon 855, а также 10 или 12 ГБ ОЗУ.