Sony Xperia 2: стартовала работа над еще одним флагманом компании с чипом Snapdragon 85

Новости технологии: Компания Sony только недавно представила флагманский смартфон Xperia 1, а сейчас в сети уже появилась информация о еще одной топовой модели производителя.

Согласно утечке, новый смартфон выйдет с названием Xperia 2. Он получит 6.2-дюймовый CinemaWide-экран 21:9 с разрешением 2880×1234p. За производительность устройства будет отвечать процессор Snapdragon 855 в паре с 6 ГБ ОЗУ.

Новинка получит аккумулятор на 3000 мАч, разъем для наушников и тройную основную камеры. Информации о каждом модули нет, но предположительно, один из них сенсор глубины с функцией 3D ToF.

Скорее всего, Xperia 2 представят в сентябре в рамках выставки IFA 2019. Цена устройства будет в районе $800-900.

Напомним, компания Sony сейчас также работает над среднебюджетным смартфоном Xperia 4, который заменит линейку Xperia Compact.