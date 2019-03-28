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Sony Xperia 2: стартовала работа над еще одним флагманом компании с чипом Snapdragon 85

Sony Xperia 2: стартовала работа над еще одним флагманом компании с чипом Snapdragon 85
13:48 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Sony только недавно представила флагманский смартфон Xperia 1, а сейчас в сети уже появилась информация о еще одной топовой модели производителя.

Согласно утечке, новый смартфон выйдет с названием Xperia 2. Он получит 6.2-дюймовый CinemaWide-экран 21:9 с разрешением 2880×1234p. За производительность устройства будет отвечать процессор Snapdragon 855 в паре с 6 ГБ ОЗУ.

Новинка получит аккумулятор на 3000 мАч, разъем для наушников и тройную основную камеры. Информации о каждом модули нет, но предположительно, один из них сенсор глубины с функцией 3D ToF.

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Скорее всего, Xperia 2 представят в сентябре в рамках выставки IFA 2019. Цена устройства будет в районе $800-900.

Напомним, компания Sony сейчас также работает над среднебюджетным смартфоном Xperia 4, который заменит линейку Xperia Compact.

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Гаджеты, Смартфоны, Sony, Xperia, Sony Xperia 2.
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