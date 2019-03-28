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Уникальный меч арабского военачальника прошел трехмерную оцифровку

Уникальный меч арабского военачальника прошел трехмерную оцифровку
18:28 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: www.ukrinform.ru

Новости технологии: Ученые смоделировали уникальный меч военачальника Али Атара, который погиб в 1483 году.

Как отмечается, сначала исследователи из политехнического университета Валенсии и компании Ingheritag3D сфотографировали этот меч со многих сторон, используя фотограмметрии. Затем они перекрыли все изображения, нарисовали контурные схемы филигранной рукоятки и сгенерировали его трехмерную модель.

"Эти методы дают возможность оценить соответствующие произведения в музеях и за их пределами, поскольку трехмерное моделирование подготовлено как для специалистов, которые могут виртуально манипулировать произведением, так и для общественного просмотра и интерактивного обмена через Интернет", - говорит инженер Марго Мелитон, соавтор работы.

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С помощью веб-браузера, любой пользователь может посмотреть точную копию рукоятки этого меча. У меча Али Атара есть ручка в форме выпуклого купола, кулак из слоновой кости, с резьбой из рисунков и арабских букв. Как отмечается, золотая рукоятка меча увенчана зооморфными фигурами.

Для создания деталей этого тонкого орнамента исследователи разработали решения, которые облегчили анализ материалов со сложной геометрией. Их рабочий процесс может также применяться для оцифровки других музейных экспонатов.

По мнению авторов работы, культурное наследие "должно быть дополнено исчерпывающим сохранением цифровых данных во всех формах".

Как известно, Атар был одним из главных военачальников короля Гранады Боабдила и сражался до своей смерти в битве при Лусене. Там у него забрали его меч.

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Его оружие было покрыто золотом, слоновой костью и драгоценными металлами. После смерти Атара меч перешел в руки христиан, и после многих исторических превратностей теперь хранится и экспонируется в Музее армии Толедо.

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Все по теме:

3D-модель арабского меча, Меч испанского военачальника, Али Атар, Трехмерная оцифровка.
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