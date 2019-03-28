Компания "Sony" закрывает пекинский завод по производству смартфонов

Компания "Sony" анонсировала закрытие своего завода по производству смартфонов в китайской столице. Причиной такого решения является желание корпорации сократить свои расходы и сделать свой бюджет в следующем году более прибыльным.
Как известно, сфера производства смартфонов для Sony на данный момент наиболее убыточная: на конец текущего финансового года корпорация потеряла 863 млн долларов.
В Sony подчеркнули также, что это решение никак не связано с американо-китайскими торговыми спорами.
Сам производственный процесс на этом заводе будет приостановлен до конца месяца. Какое количество рабочих мест сократится из-за закрытия завода пока не объявили.
Таким образом, единственный завод Sony по производству смартфонов останется в Таиланде.