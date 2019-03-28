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В Сети появился первый трейлер Divinity: Fallen Heroes (Видео)

В Сети появился первый трейлер Divinity: Fallen Heroes (Видео)
22:14 Чт, 28 Март 2019 Телеграф 24tv.ua itnet.com.ua

Новости технологии: Larian Studios анонсировали спин-офф своего хита.

Сюжет и геймплей. Новинка сохранит дух RPG и продолжит сюжетную линию Original Sin 2.

На прохождение Fallen Heroes потребуется около 30 часов: за это время пользователи встретятся с любимыми персонажами, побывают в знакомых местах и столкнутся с опасными противниками. В игре будет как одиночный, так и кооперативный режимы, система дипломатии и древо технологий.

Особенности. Divinity: Fallen Heroes создается совместно с Logic Artists. Одна из самых популярных работ команды - Expeditions: Viking. В Steam у игры полно положительных отзывов, так что сомневаться в успехе сотрудничества не приходится.

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Дата выхода. Точных сроков выхода спин-оффа Original Sin 2 пока нет, но дебют планируется уже в этом году. Достоверный список поддерживаемых платформ тоже еще не объявили, однако в описании трейлера речь идет о нескольких - вполне возможно, что повезет не только PC-геймерам, но и владельцам других устройств.

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Видео, Трейлер, Fallen Heroes, Divinity, Divinity: Fallen Heroes.
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