В Сети появился первый трейлер Divinity: Fallen Heroes (Видео)

Новости технологии: Larian Studios анонсировали спин-офф своего хита.

Сюжет и геймплей. Новинка сохранит дух RPG и продолжит сюжетную линию Original Sin 2.

На прохождение Fallen Heroes потребуется около 30 часов: за это время пользователи встретятся с любимыми персонажами, побывают в знакомых местах и столкнутся с опасными противниками. В игре будет как одиночный, так и кооперативный режимы, система дипломатии и древо технологий.

Особенности. Divinity: Fallen Heroes создается совместно с Logic Artists. Одна из самых популярных работ команды - Expeditions: Viking. В Steam у игры полно положительных отзывов, так что сомневаться в успехе сотрудничества не приходится.

Дата выхода. Точных сроков выхода спин-оффа Original Sin 2 пока нет, но дебют планируется уже в этом году. Достоверный список поддерживаемых платформ тоже еще не объявили, однако в описании трейлера речь идет о нескольких - вполне возможно, что повезет не только PC-геймерам, но и владельцам других устройств.