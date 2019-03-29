Скачать
Пятница, 29.03.2019
Аваков попросил украинцев не продавать голоса: Не участвуйте во лжи
Аваков попросил украинцев не продавать голоса: Не участвуйте во лжи
День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)
Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)

Новинка от Huawei: компания выпустила чехол для беспроводной зарядки смартфона

Новинка от Huawei: компания выпустила чехол для беспроводной зарядки смартфона
18:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: 24tv.ua

Новости технологии: Новинка оснащена специальной катушкой для передачи электрического заряда без проводов и поддерживает зарядку, мощностью до 10 Вт.

Также чехол получил сертификат безопасности TÜV Rheinland и сертификат соответствия стандарту Qi.

Чехол также имеет магнит, позволяющий прикрепить смартфон к автомобильному держателю.

Huawei P10 начал получать обновление Android Pie

Цена. Стоимость новинки пока не разглашают. Известно только, что чехол будет доступен в двух цветах: оранжевом и бирюзово-зеленом.

Недавно компания Huawei выпустила новые флагманские смартфоны и P30 P30 Pro. Если последний поддерживает технологию беспроводной зарядки, то младшая версия P30 не может похвастаться таким умением. Именно для этого компания выпустила специальный чехол Huawei P30 Wireless Charging Case.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Huawei, Беспроводная зарядка, Фото, Чехол, Huawei P30 Wireless Charging Case.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
03 В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
04 Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах
05 До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
В эти выходные Украина переходит на летнее время
Болтон предостерег Россию от ввода войск в Венесуэлу
Болтон предостерег Россию от ввода войск в Венесуэлу
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
Иванка Трамп на официальном приеме в платье от испанского бренда
Иванка Трамп на официальном приеме в платье от испанского бренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь