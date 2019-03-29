Новинка от Huawei: компания выпустила чехол для беспроводной зарядки смартфона

Новости технологии: Новинка оснащена специальной катушкой для передачи электрического заряда без проводов и поддерживает зарядку, мощностью до 10 Вт.

Также чехол получил сертификат безопасности TÜV Rheinland и сертификат соответствия стандарту Qi.

Чехол также имеет магнит, позволяющий прикрепить смартфон к автомобильному держателю.

Цена. Стоимость новинки пока не разглашают. Известно только, что чехол будет доступен в двух цветах: оранжевом и бирюзово-зеленом.

Недавно компания Huawei выпустила новые флагманские смартфоны и P30 P30 Pro. Если последний поддерживает технологию беспроводной зарядки, то младшая версия P30 не может похвастаться таким умением. Именно для этого компания выпустила специальный чехол Huawei P30 Wireless Charging Case.