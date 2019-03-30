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Компания из США нанимает водителей для управления беспилотными автомобилями

Компания из США нанимает водителей для управления беспилотными автомобилями
03:35 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости технологии: Система позволяющая человеку дистанционно принять на себя управление беспилотным автомобилем.

Даже сегодня, когда чуть ли не каждый день разработчики и программисты заявляют о новых техниках машинного обучения для беспилотных автомобилей, последние все равно не так хорошо справляются c навигацией по городу, как это делают водители-люди. Конечно, беспилотники могут неплохо справляться со своей задачей на длинном отрезке шоссе, но у них начинаются проблемы при плохой погоде, внезапном появлении пешеходов или даже птиц и теней.

Согласно изданию Wired, орегонский стартап Designated Driver создал систему, при помощи которой сертифицированный водитель может дистанционно управлять беспилотным автомобилем, если в работе машины случится неполадка или она столкнется со сложной ситуацией. Другими словами, нет нужды ждать, пока разработчики приведут в порядок технологию беспилотного вождения, чтобы беспилотные авто стали относительно безопасным средством передвижения. По информации с вебсайта компании, система телеопераций Designated Driver совмещает три части.

Первая — комплект бортового оборудования и программного обеспечения, устанавливаемый в автомобиле.

Вторая часть — комплект оборудования и программного обеспечения для водительской станции. Она состоит из шести экранов, на которые передается изображение со всех камер в беспилотном автомобиле, а также со всего оборудования, необходимого удаленному водителю для управления, включая руль.

Третья часть — сами сертифицированные телеоператоры. По сути, это услуга, предоставляемая компанией Designated Driver. Сейчас у Designated Driver есть только один клиент — поставщик робототехники и автономных технологий, компания AtonomouStuff. Однако генеральный директор стартапа Мануэла Пападопол и технический директор Уолтер Салливан сообщили Wired, что они надеются заключить контракты с 20% рынка телеопераций в ближайшие несколько лет.

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Это может оказаться не так просто, учитывая, что у стартапа уже есть серьезные конкуренты в области телеопераций: все — от Waymo до General Motors и Uber — работают над собственными системами. Однако, вне зависимости от того, сможет ли Designated Driver добиться своей цели в плане рыночной доли или нет, уже можно догадаться, что оператор беспилотных автомобилей в будущем станет одной из самых быстрорастущих областей занятости.

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Водитель, Авто, Машина, Стартап, Беспилотные автомобили.
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