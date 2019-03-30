Фестиваль новинок от Xiaomi: компания представит 20 гаджетов за 55 минут

Новости технологии: Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Lu Weibing анонсировал проведение Mi-фестиваля, в ходе которого Xiaomi "забросает" пользователей новыми гаджетами.

На мероприятии должен выступить один из основателей, вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi China Вэн Чуань (Wang Chuan). В этот день обещают представить порядка 20 новинок, причем все это меньше чем за час. Точнее, продлится фестиваль всего 55 минут.

Судя по постеру, среди новинок будут ноутбук, VR-гарнитура, PowerBank, смарт-колонка, чемодан, очки и т. д. А слово ROY намекает на специальную версию флагмана Xiaomi Mi 9.

Сомнения вызывает дата проведения этого фестиваля - 1 апреля, как раз в День дурака. Возможно, Xiaomi уже начала забавляться в преддверии этого дня, и никакого фестиваля на самом деле не будет. Хотя раньше компания анонсировала реальные продукты 1 апреля.