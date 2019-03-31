Новинка от Samsung: планшет Galaxy Tab A со стилусом и хорошей батареей

Новости технологии: Компания Samsung представила обновленный планшет Galaxy Tab A.

Он получил 8-дюймовый экран, поддержку стилуса S Pen, а также мощную батарею.

Как пишет XDA-Developers, экран Galaxy Tab A имеет разрешение 1920х1200 пикселей. Сердцем девайса стал фирменный процессор Exynos 7904, работающий в паре с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ.

Основная камера новинки имеет разрешение 8 Мп и поддерживает эффект боке и размытие в режиме реального времени. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп, она также поддерживает AR-эмо. А вот распознавание лица здесь не предусмотрено. Также нет и сенсора отпечатков пальцев.

Планшет работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Преимущества. Как мы уже упоминали, новинка получила хорошую батарею с емкостью 4200 мАч. Как заверил разработчик, Galaxy Tab A может работать до 11 часов с подключенным интернетом, и до 14 часов просмотра видео (с отключенными модулями связи).

Также новинка поддерживает стилус S Pen (как в флагманских смартфонах Galaxy Note8 и Galaxy Note9).

Что касается цены, то информации пока нет.