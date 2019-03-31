Новинки от Xiaomi: беспроводные наушники, мужские кроссовки и USB-кабель 2-в-1

Новости технологии: Компания Xiaomi на своей платформе коллективного финансирования сообщила о том, что 4 апреля начинаются продажи сразу трех новинок.

Это беспроводные наушники Mi Sports Bluetooth, мужские кроссовки Mi Men’s Sports Shoes 2 и USB-кабель.

Mi Sports Bluetooth

Об этих наушниках мы уже писали, ведь их представили вместе со смартфонами Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Они получили Bluetooth 4.1 и аккумулятор на 120 мАч, поэтому одного заряда должно хватить на 9 часов работы. Сами вкладыши выполнены под углом 58 градусов, поэтому их удобно носить во время занятий спортом, например, беге. Также есть защита от пота и брызг по стандарту IPX4 и пульт управления, с помощью которого можно переключать треки, принимать звонки и запускать Google Assistant.

Стоят такие наушники около 20 долларов.

Mi Men’s Sports Shoes 2

Это мужские спортивные кроссовки, легкие и удобные. Благодаря нескольким слоям материала обувь долго не изнашивается, а шов сохраняется целым. Кроссовки можно стирать в стиральной машине.

На выбор есть три расцветки: черная, синяя и серая.

Изначально кроссовки появились на краудфандинговой площадке и стали настоящим хитом продаж: их заказали более 15500 человек, а собранная сумма на 310% превысила необходимую. Скорее всего, на это повлияла привлекательная цена Mi Men’s Sports Shoes 2: за одну пару просят всего 37 долларов.

Кабель

Это кабель 2-в-1 длиной в 30 сантиметров. С одной стороны - стандартный разъем USB, с другой - разъемы microUSB и USB-C. Цена такого кабеля пока неизвестна.

Напомним, завтра, 1 апреля, Xiaomi обещает провести целый марафон презентаций, представив порядка 20 новых продуктов всего за 55 минут. Если это, конечно, не первоапрельская шутка.