Nest Hub Max - 10-дюймовый смарт-дисплей со встроенной камерой от Google

Новости технологии: В магазине Google Storе появился новый продукт под брендом Nest - Nest Hub Max, которого сейчас в ассортименте компании нет.

Упоминания о нем быстро убрали, но было уже поздно.

Похоже, это новое универсальное устройство для "умного" дома, усовершенствованный смарт-дисплей Google Home Hub (на фото).

Nest Hub Max получит 10-дюймовый экран с разрешением HD и стереодинамики.

Кроме того, у смарт-дисплея будет встроенная камера Nest с оповещениями о движении и звуке. Напомним, в Home Hub камеры нет: от нее отказались, чтобы пользователи могли чувствовать себя комфортно, не беспокоясь о конфиденциальности.

Скорее всего, с помощью Nest Hub Max можно будет управлять другими устройствами "умного" дома от Nest: камерами видеонаблюдения, термостатами и т. д.

Других подробностей о Nest Hub Max пока, к сожалению, нет. Неизвестна и его стоимость, но он явно будет стоить дороже Google Home Hub, который оценили в $150.