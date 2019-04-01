Xiaomi продемонстрировала работу своего супербыстрого зарядного устройства

Новости технологии: Xiaomi продемонстрировала новую технологию быстрой зарядки Xiaomi 100W.

Несмотря на весь тот прогресс, что мы совершили в сфере мобильных технологий и мобильных устройств, мы все еще в большой мере зависим от постоянной подзарядки наших смартфонов – конечно, павербанки могут на время отсрочить эту необходимость, однако и они не спасают от окончательной разрядки устройства.

Именно поэтому компания Xiaomi решила порадовать своих поклонников и пользователей новой технологией быстрой зарядки, принявшей форму особого зарядного устройства под индексом Xiaomi 100W – таким образом, несмотря на то, что устройства пока еще не обладает окончательным рыночным именем, оно уже является широко обсуждаемым устройством к приобретению.

Впрочем, пока что данное зарядное устройство быстрого типа остается прототипом и работа над ним все еще ведется – впрочем, представители Xiaomi выпустили специальный показательный тизер, который демонстрирует реальные возможности данного зарядного устройства. Они поставили два смартфона лицом к лицу – OPPO RX17 Pro против неназванного смартфона Xiaomi – которые обладали аккумулятором объемом в 3,700 и 4,000 мАч соответственно.

А затем, подключив к каждому из смартфонов свое новое экспериментальное зарядное устройство на 100W, протестировали, насколько быстро оба телефона зарядятся. Неназванный Xiaomi-смартфон зарядился с нуля до 100% всего за 17 минут, в то время как RX17 Pro за тот же промежуток времени достиг лишь отметки в 65%. Становится понятно, что у Xiaomi появилась новая проприетарная технология зарядки быстрого типа, которая наверняка использует собственные алгоритмы и технологии зарядки – в то же время и OPPO демонстрирует довольно неплохие показатели, располагая собственным набором технологий и возможностей в этом плане.

Таким образом, у компании Xiaomi есть действительно отличный шанс приобрести дополнительную поддержку пользователей за счет предложения более интересной альтернативны по осуществлению очень быстрой зарядки – конечно, это не беспроводная технология, но все-таки продемонстрированные в тизере результаты по времени не могут не впечатлять, а потому наверняка компания захочет закрепить данный успех представлением некоторых дополнительных вариантов.