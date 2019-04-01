Oppo запатентовала еще один смартфон с необычной фронтальной камерой

Новости технологии: У нового смартфона Oppo будет выдвижная фронталка.

Вчера мы писали о новом смартфоне суббренда Oppo Reno. Это упрощенная версия Oppo Reno с необычной конструкцией: фронтальная камера не просто выдвижная, она как бы скошена. Но это не единственная задумка Oppo: компания запатентовала еще один смартфон с выдвижной фронталкой.

Судя по изображениям в патентной заявке, это будет слайдер, но только на треть. То есть вместе с фронтальной камерой будет выезжать не вся задняя панель, а лишь ее часть. Причем вместе с ней будет двигаться и основная камера (скорее всего, двойная).

У фронтальной камеры, похоже, тоже два модуля.

Похожий дизайн у флагманского Oppo Find X, который дебютировал летом прошлого года. Только у него под корпусом спрятаны обе камеры - и фронтальная, и основная.

Такая конструкция позволяет уменьшить рамки и полностью убрать вырезы, чтобы дисплей занимал максимальную площадь передней панели. Правда, у смартфона в патентных документах все равно есть небольшой "подбородок".