Tesla оштрафовали за выбросы опасных веществ в окружающую среду

Новости технологии: По словам экологов, Tesla "вовремя не убирала контейнеры с легковоспламеняющимися красками.

Производителя электромобилей Tesla оштрафовали в американском штате Калифорния на 31 тысячу долларов за нарушение требований по выбросам вредных веществ.

"Tesla достигла согласия с Агентством охраны окружающей среды в споре о нарушении требований к выбросам опасных отходов, которые были обнаружены на заводе компании в городе Фремонт, штат Калифорния. Tesla согласилась выплатить штраф в размере 31 000 долларов", - говорится в сообщении.

Кроме того, компанию обязали приобрести оборудование для спасения людей пожарной станции Фремонта стоимостью 55 000 долларов.

В 2017 году Tesla накапливала опасные отходы на месте производства более разрешенный срок - 90 дней - без соответствующего разрешения властей.

По словам экологов, Tesla "вовремя не убирала контейнеры с легковоспламеняющимися красками, смесями и растворителями", оставляя открытые контейнеры с опасными отходами, испарившегося, загрязняя таким образом окружающей среды.