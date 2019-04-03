Nvidia на 1 апреля показала первого голографического помощника с ИИ для геймеров

Новости технологии: NVIDIA представила первый голографический помощник R.O.N.

Компания NVIDIA представила своего первого голографического помощника с искусственным интеллектом R.O.N. Об этом говорится на сайте разработчика.

R.O.N. сможет запускать игры, создавать карты миров, анализировать данные и советовать, как проходить те или иные игры. Планируется, что в первую очередь R.O.N. будет предназначен именно для компьютерных игр.

Дата выхода R.O.N. пока не раскрывается, как и его стоимость.

Искусственный интеллект в R.O.N. также сможет автоматически отвечать в мессенджерах за пользователя, пока тот проходит игру. По словам представителей NVIDIA, это позволит не отвлекаться от прохождения.

Важно, что компания представила технологию 1 апреля — во время Всемирного дня смеха. До конца не ясно, шутка ли это, однако пользователи под роликом в соцсетях считают, что R.O.N. — всего лишь розыгрыш.